В ХМАО в отношении украинца и белоруса возбудили дело за подготовку теракта

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в отношении уроженца Украины и гражданина Беларуси возбудили уголовное дело за подготовку теракта, сообщили в окружном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследуется дело по ч. 1 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По версии следствия, они, являясь агентами украинских спецслужб, сделали взрывное устройство для теракта в отношении военнослужащего добровольческого батальона Минобороны России, который был участником специальной военной операции (СВО). 12 апреля при сборке устройства произошла непроизвольная детонация, из-за чего были разрушены две квартиры и ранены пять человек, включая фигурантов.

Также проверяется причастность к совершению преступления гражданина Молдовы, который доставил компоненты взрывного устройства в Югру на личном микроавтобусе через Польшу, Литву и Беларусь. Эти компоненты были спрятаны в шуруповерте и ароматической свече — их передал ему в Ивано-Франковске (Украина) агент украинских спецслужб Валентин Павлюк.

По решению суда подозреваемые взяты под стражу. Следователи во взаимодействии с сотрудниками РУФСБ по Тюменской области, УМВД по ХМАО-Югре продолжают проведение комплекса мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступлений и изобличение всех лиц, причастных к их совершению.

Напомним, СКР по ХМАО-Югре организовал проверку после пожара в жилом многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. Инцидент произошел ночью 12 апреля в доме по ул. Промышленная, 9. Пожарные эвакуировали 35 человек, огонь ликвидировали в 22:32 на площади 70 кв.м.

Ирина Пичурина