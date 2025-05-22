Татарстанцам дистанционно лезут в карманы

За первый квартал 2025 года жители Татарстана лишились 1,35 млрд руб. из-за телефонных и интернет-мошенников. Раскрываемость таких преступлений составляет 21%. Правоохранители отмечают, что мошенники продолжают использовать схемы с «безопасными счетами» и взломом аккаунтов госуслуг, а большинство потерпевших — работающие граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Эксперты отмечают, что в 2024 году лишь 15% пострадавших удалось вернуть средства обратно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За три месяца 2025 года кибермошенники похитили у жителей республики 1,3 млрд руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ За три месяца 2025 года кибермошенники похитили у жителей республики 1,3 млрд руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За первые три месяца 2025 года в регионе зарегистрировано 6110 преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИТТ), из них расследовано лишь 1249, а раскрываемость составила 21,2%. Общий ущерб от действий кибермошенников достиг 1,35 млрд руб., что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,2 млрд руб.), сообщил на пресс-конференции начальник Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Рефат Катипов.

По словам господина Катипова, ущерб уже приблизился к полутора миллиардам. «В среднем в день у жителей республики похищается 15 млн руб.», — отметил начальник УМВД по РТ. По его словам, в Татарстане этой проблеме уделяется внимание на самом высоком уровне — вопрос регулярно рассматривается на заседаниях Совета безопасности с участием главы республики, а министр МВД отчитывается по данной тематике на Госсовете РТ.

Из общего числа зарегистрированных преступлений 4095 приходится на хищения в сфере ИТТ — это 67% от всех преступлений данной категории. В структуре дистанционных хищений лидируют преступления, совершенные путем несанкционированного доступа к расчетному счету — их доля выросла с 32,2% до 35,6%. Большая часть таких преступлений совершена с использованием интернета (54,5%), IP-телефонии (24,2%) и сотовой связи (21,3%), отмечают в ведомстве.

Несмотря на проводимую профилактическую работу, жители республики продолжают становиться жертвами телефонных аферистов. В апреле 2025 года 54-летний житель Альметьевска лишился более 29 млн руб. Злоумышленники сообщили ему о якобы имеющемся подозрении в «финансовом содействии террористам Флория». После серии звонков от мнимых «аудиторов», «казначеев» и «сотрудников прокуратуры» мужчина не только передал мошенникам все свои сбережения, но и оформил несколько кредитов, продал дивиденды с акций нефтяной компании и даже автомобиль.

Другой случай произошел в Набережных Челнах, где 60-летний мужчина перевел мошенникам 9,2 млн руб. История началась с звонка якобы от сотрудника «Энергосбыта» о необходимости замены счетчиков, а закончилась многомиллионными потерями. Полиции удалось задержать одного из курьеров — 19-летнего жителя Казани, который рассказал, что забрал у челнинца 1,8 млн руб.

В ведомстве отмечают, что расширение спектра услуг, предоставляемых через портал «Госуслуги», привело к росту попыток взлома аккаунтов. Злоумышленники, получив доступ к личному кабинету, могут оформить кредиты и микрозаймы на имя владельца. В марте 2025 года МВД России предупредило о новой схеме взлома «Госуслуг», когда мошенники под разными предлогами вынуждают включить функцию демонстрации экрана на смартфоне, что позволяет им «в прямом эфире» видеть персональные данные жертвы.

За сутки только в отдел полиции Бугульмы в апреле 2025 поступило три заявления о взломе личных аккаунтов на портале «Госуслуги». Злоумышленники действовали под разными предлогами: продление договора о пользовании услугами сотового оператора, «подтверждение данных аккаунта», получение посылки с маркетплейса. Каждый раз схема включала в себя просьбу продиктовать код из СМС-сообщения.

Портрет жертвы мошенников также изменился за последние годы. «Тенденция такая, что независимо от возрастной категории, все попадаются на уловки мошенников. Причиной служит повсеместное использование интернет-ресурсов и банковских услуг», — отметил заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничества УУР МВД по РТ Рафаэль Мусаев. По данным ведомства, 37% хищений совершено в отношении граждан в возрасте от 30 до 49 лет, 26% — от 18 до 29 лет, 36% — в отношении лиц старше 50 лет. При этом чаще всего жертвами становятся женщины (57%).

В случае телефонного мошенничества, по словам господина Катипова, преступники действуют через специализированные колл-центры с тщательно «апробированными» схемами обмана. Мошенники применяют методы, которые позволяют массово похищать деньги у граждан, совершенствуют свои схемы и проводят инструктаж лиц, осуществляющих обзвон. Он также отметил, что основную массу мошенников составляют молодые люди от 18 до 30 лет, а в последние два года к совершению преступлений все чаще привлекаются несовершеннолетние, выполняющие роль курьеров.

В то же время мошенники активно используют социальную инженерию. Как отметил начальник УУР МВД по РТ, в каждом втором случае аферисты представляются сотрудниками силовых структур. «Силовые структуры не работают так, они не занимаются сутками обзвоном граждан и не просят их деньги декларировать, вытащить, передать кому-то, курьеру», — подчеркнул Катипов. При этом даже информированные граждане становятся жертвами обмана. По словам начальника УУР, в этом году мошенники обманули его знакомого —бизнесмена, который, несмотря на свою осведомленность о схемах обмана, передал курьеру значительную сумму денег.

Казанцы, по данным сервиса МТС «Защитник», входят в топ-5 по количеству звонков от мошенников в России. На жителей столицы Татарстана приходится 5% от всех мошеннических звонков в стране, лидером остается Москва — 24%.

В марте 2025 года в Татарстане сотрудники правоохранительных органов задержали участников организованной группы, которые предоставляли украинским мошенникам доступ к оборудованию для подмены телефонных номеров. По сообщению МВД России, преступники из-за рубежа звонили россиянам и под предлогом продления договора с оператором мобильной связи выманивали коды доступа к приложению «Госуслуги». В ходе обысков было изъято 12 сим-банков, более 2,7 тысячи сим-карт и другие предметы.

Для борьбы с мошенничеством на государственном уровне принят ряд мер. С 1 марта 2025 года россияне могут установить самозапрет на кредиты через портал «Госуслуги» или МФЦ. По данным Национального бюро кредитных историй, этой услугой уже воспользовались 10 млн человек. С 1 сентября 2025 года также будет введен механизм самозапрета на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Кроме того, правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты, которые позволят правоохранительным органам требовать от банка блокировки похищенных средств без решения суда. Средства смогут блокироваться на срок до десяти дней, при этом заморозке подлежит только сумма, которая была похищена, а не весь счет.

По оценке аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, рост киберпреступности имеет значимые экономические последствия. «По данным ФСБ России, в 2024 году ущерб от киберпреступлений составил более 170 млрд руб. Следовательно, в масштабах страны можно приблизительно оценить ущерб в I квартале этого года в 40-50 млрд руб., то есть 0,1% от ВВП», — отмечает эксперт. По его словам, в Татарстане наблюдается аналогичное соотношение — из каждой тысячи рублей, заработанных жителями республики, один рубль попадает в руки мошенников. «Кажется, что это не так уж много, но, наверное, каждый из нас на своем опыте знает, что с каждым днем они становятся все опытнее и изобретательнее», — подчеркнул господин Делицын. Выходом из ситуации он считает развитие отечественной отрасли кибербезопасности, где «у Татарстана с его передовыми разработками имеются важные опережающие компетенции».

Специалист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов отмечает, что при столкновении с кибермошенничеством важно действовать быстро и не паниковать. «Зафиксируйте доказательства — скриншоты, номера телефонов, реквизиты, затем немедленно заблокируйте карту и обратитесь в банк для отмены операции», — советует юрист. По его словам, в первые часы после инцидента у банка больше возможностей остановить перевод или заморозить похищенные средства. Далее необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы, приложив все собранные доказательства. По его словам, после обращения в банк необходимо подать заявление в правоохранительные органы с приложением всех имеющихся доказательств по происшествию.

«Поймать онлайн-мошенников, как показывает практика, очень сложно, но бывают случаи, когда все-таки находят и возвращают денежные средства», — отмечает господин Смирнов. Эксперт указывает на разницу между мошенниками и посредниками: «Чуть легче обстоят дела, если деньги были переведены дропперу — человеку, который не знает о происхождении денежных средств, но помог создать карту, в последующем предоставив данные этой карты мошенникам». В таких случаях эксперт рекомендует подавать иски о неосновательном обогащении в отношении дропперов.

«Как показывает практика, выше шанс вернуть средства в случае оперативного обращения в банк и полицию, но все-таки на данный момент за 2024 год лишь ~15% пострадавших удалось вернуть средства обратно», — заключил эксперт.

Анар Зейналов