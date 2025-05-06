С мошенниками сводят счеты

Правительство РФ готово наделить органы следствия и дознания правом без решения суда блокировать деньги на счетах граждан при подозрении, что они были похищены. При этом средства могут блокироваться не более чем на десять дней и только та сумма, которая была украдена, а не весь счет. Оперативность – ключевой фактор в борьбе с мошенниками, соглашаются эксперты. Но и данной меры может оказаться недостаточно, так как за то время, пока банк выполнит требование следствия, деньги злоумышленники могут успеть вывести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму в конце прошлой недели два законопроекта с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и закон «О банках и банковской деятельности». Содержащиеся в них изменения позволят правоохранительным органам требовать от банка блокировки на счете похищенных средств без решения суда.

В документах есть две оговорки: средства могут блокироваться не более чем на десять дней и только та сумма, которая была похищена, а не весь счет.

В пояснительной записке говорится, что законопроект «разработан в целях повышения оперативности и эффективности противодействия преступлениям, связанным с хищением и выводом денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».

«Ъ» направил запрос в ЦБ РФ.

За последние шесть лет объем средств, похищенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличился в четыре раза, следует из пояснительной записки. Сейчас каждое третье преступление совершается в цифровой среде, более 80% из них приходится на дистанционные хищения. По данным аппарата правительства РФ, в 2024 году было зарегистрировано более 485 тыс. преступлений, связанных с дистанционным хищением у граждан денежных средств, сумма ущерба по которым составила более 197,5 млрд руб.

Ранее с подобной инициативой на годовой коллегии Следственного комитета России (СКР) выступил его председатель Александр Бастрыкин (см. “Ъ” от 5 февраля). Он сообщил, что МВД предложило дополнить УПК соответствующей нормой «для производства необходимых следственных действий», СКР это предложение поддержал.

Сейчас, по словам господина Бастрыкина, для этого следователь должен добиться в суде ареста таких активов. «У следствия нет сегодня инструмента, с помощью которого можно адекватно отвечать на изменившуюся ситуацию, а проектируемая норма может стать таким средством, которое существенно ускорит реакцию правоохранительных органов на попытки хищения средств»,— говорит заведующий кафедрой экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Игорь Лебедев. Однако, по его мнению, в этом случае должен быть четко прописан контроль за действиями следователей, и он есть в опубликованном документе. «По сути, у нас нет другого выхода, надо менять подход к реагированию на действия мошенников, чтобы максимально его ускорить, и если для этого необходимо ограничить в чем-то права меньшинства ради соблюдения прав большинства, то это надо сделать»,— говорит Игорь Лебедев.

«Важно отметить, что блокировка операций возможна только следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателя с согласия прокурора в случаях, не терпящих отлагательства,— указывает руководитель аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.— В течение этого периода в суд должно быть направлено ходатайство о наложении ареста на данное имущество либо вынесено постановление об отмене постановления о приостановлении операций». По его словам, проектируемые положения не приведут к раскрытию информации о банковской тайне неопределенного круга лиц и ограничивают произвольное применение рассматриваемой принудительной меры, поскольку ее реализация возможна только по уже возбужденному уголовному делу (то есть при совершении конкретного преступления), а также в целях наложения ареста на имущество, что предполагает последующий судебный контроль.

По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексея Войлукова, в тексте пояснительной записки к законопроекту говорится, что счета, через которые проходят похищенные деньги, «живут» две недели, а в самом законе сказано, что документооборот должен быть электронным, если возможно.

«По нашим подсчетам, если в течение трех часов блокировать подозрительный счет, это на 30% повышает объем возвращаемых средств, а увеличение этого срока в разы снижает вероятность возврата средств»,— заключает Алексей Войлуков.

В свою очередь, глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин отмечает, что предложенная в законопроекте блокировка средств на счете даст время следствию на то, чтобы наложить процессуальный арест на похищенные деньги. «Процедуры, предусмотренные сегодня в Уголовно-процессуальном кодексе, не дают возможности оперативно отреагировать на хищения средств в современных условиях,— отмечает он.— Собственно, и новый вариант хотя и наиболее оперативный из процессуально возможных, максимально эффективным будет в случае принятия еще более оперативных мер на стороне банков, чтобы эффективно бороться с мошенниками». Поэтому сегодня активно обсуждается еще один блок норм, согласно которым банк получателя подозрительных средств будет их замораживать по сигналу банка отправителя сразу при поступлении заявления о переводе без согласия, продолжает господин Емелин.

Максим Буйлов