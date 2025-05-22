Минобороны: силы ПВО сбили за 12 часов 159 украинских беспилотников

С 8:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили над регионами России 159 украинских БПЛА, сообщает Минобороны. 22 дрона были уничтожены над Московским регионом.

Также 53 БЛПА сбиты над Курской областью, 54 — над Орловской, 13 — над Тульской. Шесть беспилотников перехвачены над Брянской областью, по четыре — над Тверской и Рязанской, два БПЛА были уничтожены над территорией Калужской области, а также один беспилотник над Белгородской.

Из-за налета беспилотников в некоторых российских регионах ограничивали мобильный интернет и приостанавливали работу аэропортов. В Москве пришлось задержать более 160 рейсов. Летевшие в столичные аэропорты самолеты приходилось сажать в других аэропортах: так, международный аэропорт Нижнего Новгорода принял 18 самолетов, которые должны были приземлиться в Москве.