Нижегородский аэропорт принял в качестве запасного 18 летевших в Москву рейсов
Международный аэропорт Нижнего Новгорода за прошедшие сутки принял в качестве запасного 18 самолетов, следующих в Москву. После снятия ограничений они вылетели в пункты назначения, сообщили в пресс-службе воздушной гавани 22 мая.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Аэропорт работает в штатном режиме. Рейсы собственного регулярного расписания отправлялись и отправляются по расписанию.
Как писал «Ъ», за два дня силы ПВО сбили над регионами России 485 беспилотников. Из них 63 дрона — над Московской областью.