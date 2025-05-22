Нижегородский аэропорт принял в качестве запасного 18 летевших в Москву рейсов

Международный аэропорт Нижнего Новгорода за прошедшие сутки принял в качестве запасного 18 самолетов, следующих в Москву. После снятия ограничений они вылетели в пункты назначения, сообщили в пресс-службе воздушной гавани 22 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Аэропорт работает в штатном режиме. Рейсы собственного регулярного расписания отправлялись и отправляются по расписанию.

Как писал «Ъ», за два дня силы ПВО сбили над регионами России 485 беспилотников. Из них 63 дрона — над Московской областью.

Елена Ковалева