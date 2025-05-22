Аэропорт Жуковский пятый раз за день приостановил работу

В работу аэропорта Жуковский введены временные ограничения, сообщает Росавиация. Это пятый раз за день, когда воздушная гавань приостанавливает работу.

Прием и выпуск воздушных судов приостановлен с 19:37 мск. Сегодня вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки восьми беспилотников, летевших на Москву. По данным Минобороны, всего 22 мая было сбито 22 БПЛА над территорией Московской области.

В течение дня работу также приостанавливали аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. В связи с этим были задержаны более 160 рейсов.