На подлете к Москве сбили восемь украинских беспилотников

Силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков дронов работают спасательные службы, добавил он.

Господин Собянин сегодня, 22 мая, тринадцать раз сообщал о налетах беспилотников на столичный регион. Всего за день было сбито больше 40 дронов.

Мэр столицы сообщал об атаках и накануне. Господин Собянин не уточняет, есть ли пострадавшие мирные жители в результате этих налетов. На фоне атак дронов приостанавливали работу столичные аэропорты: было задержано более 160 рейсов.