Турция продолжит посреднические усилия для урегулирования на Украине

Турция продолжит посреднические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, говорится в сообщении Совета безопасности страны. Заседание прошло под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегации РФ и Украины на переговорах в Стамбуле, 16 мая

Фото: Ramil Sitdikov, Sputnik Pool Photo / AP Делегации РФ и Украины на переговорах в Стамбуле, 16 мая

Фото: Ramil Sitdikov, Sputnik Pool Photo / AP

«Отмечено, что Турция, взявшая на себя инициативу по достижению устойчивого и справедливого мира, продолжит вносить вклад в глобальные мир и стабильность через мирную дипломатию и посреднические усилия»,— говорится в заявлении по итогам заседания Совбеза.

Турция предоставляла площадку для переговоров России и Украины весной 2022 года. 16 мая текущего года в Стамбуле впервые за три года состоялись прямые переговоры стран. На встрече присутствовал и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он говорил, что считает важным готовность России и Украины достичь мира.

Лусине Баласян