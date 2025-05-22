Стоимость реконструкции аэропорта Толмачево снизилась до 6,6 млрд рублей

ФКУ «Ространсмодернизация» повторно объявило тендер на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево (Новосибирск). Стоимость контракта составила 6,59 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Средства будут выделены из федерального бюджета. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 июня, итоги планируется подвести 16 июня.

Предыдущие торги были объявлены в начале апреля этого года, тогда работы предлагалось выполнить более чем за 6,7 млрд руб. Аукцион не состоялся, так как была подана только одна заявка от АО «Новосибирскавтодор».

Согласно действующей документации, подрядчику предстоит переустроить инженерные сети, установить радиолокационную станцию обзора летного поля, а также светосигнальное и метеооборудование. Кроме того, победитель торгов построит основную аварийно-спасательную станцию и учебно-тренировочный комплекс, блочно-модульную котельную и т.д.

Срок сдачи работ остался без изменений – до 15 ноября 2027 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2028 году в аэропорту Толмачево запланирован старт работ по строительству новой взлетно-посадочной полосы. Проект будет реализован в порядке государственно-частного партнерства. Ожидается, что около 80% финансирования составят частные инвестиции.

Александра Стрелкова