В Новосибирске реконструируют аэропорт Толмачево за 6,7 млрд рублей

В Новосибирске объявлен тендер на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево. Стоимость контракта составила более 6,7 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Заявки на участие в торгах принимаются до 21 апреля, подвести итоги планируется 24 апреля.

Подрядчику предстоит разработать рабочую документацию. Также в план работ в ходит вырубка деревьев, разборка действующих покрытий, вынос сетей электроснабжения, строительство трех рулежных дорожек, площадки для противообледенительной обработки самолетов. Кроме того, планируется строительство аварийно-спасательной станции, учебно-тренировочного комплекса, радиолокационной станции обзора летного поля, монтаж светосигнального и метеорологического оборудования и прочее.

Срок сдачи работ определен до 15 ноября 2027 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2028 году в аэропорту Толмачево планируется начать возведение новой взлетно-посадочной полосы (ВПП). На данный момент ведется подготовка проектной документации. Проект будет реализован в порядке государственно-частного партнерства. Предполагается, что финансирование частного инвестора составит до 80%.

Александра Стрелкова