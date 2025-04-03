ВПП в аэропорту Новосибирска начнут строить в 2028 году

Новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) в новосибирском аэропорту Толмачево планируют начать строить в 2028 году. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе комплекса. В настоящее время ведется подготовка проектной документации. Стоимость строительства пока не определена. Отмечается, что проект будет реализован в порядке государственно-частного партнерства. Предполагается, что финансирование частного инвестора составит до 80%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сейчас на территории аэропорта идет реконструкция существующей ВПП-2, завершается подготовка инфраструктуры. После того, как будет построена новая ВПП, ВПП-1 будет выполнять функции магистральной рулежной дорожки.

Согласно информации, размещенной на сайте новосибирского аэропорта, всего в «Толмачево» две ВПП. ВПП-2 длиной 3,6 тыс. м и шириной 45 м может обеспечивать посадки воздушных судов по первой и второй категориям ICAO. ВПП-1 длиной 3,6 тыс. м и шириной 60 м обеспечивает посадки воздушных судов по первой категории ICAO.

В 2024 году аэропорт Новосибирска обслужил 9,299 млн человек, что на 2,3% больше, чем в 2023 году и является абсолютным рекордом за всю историю авиаузла.

Лолита Белова