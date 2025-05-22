«Газпром» не заплатит дивиденды за 2024 год

Совет директоров «Газпрома» (MOEX: GAZP) принял решение не выплачивать дивиденды от прибыли за 2024 год. Само заседание прошло 21 мая, однако его результаты были опубликованы только на следующий день.

Реакция инвесторов на такое решение было негативной. Котировки акций «Газпрома» на торгах Московской биржи в течение пяти минут потеряли более 2%, приближаясь к отметке 130 руб., минимуму с 16 апреля. Объем торгов в этот период составил почти 7 млрд руб. Индекс MOEX в моменте терял почти 0,5%. В дальнейшем ситуация стабилизировалась, а котировки скорректировались до 131 руб.

Последний раз «Газпром» платил дивиденды по итогам года в 2020-м — более 291 млрд руб., или 12,55 руб. за акцию. В 2022 году совет директоров компании предложил выплатить дивиденды, однако на годовом собрании акционеры (контрольный пакет находится у государства) не утвердили это предложение. Тогда это вызвало падение акций «Газпрома» на 30%, а индекса MOEX — на 7,3%. Впрочем, в тот год компания выплатила дивиденды за первое полугодие, сумма составила более 1,2 трлн руб., или 51,03 руб. на акцию.

Вместе с тем нынешнее решение совета директоров корпорации было в целом ожидаемым для участников рынка. Даже несмотря на то, что, согласно отчетности по МСФО, «Газпром» в 2024 году получил чистую прибыль в размере 1,32 трлн руб. (против убытка в 0,58 трлн руб. в 2023 году), а также несмотря на требования к госкомпаниям выплачивать дивиденды в размере 50% чистой прибыли (что зафиксировано в дивидендной политике).

Участники рынка объяснили это тем, что компания имеет высокую задолженность, а ее потенциальные проекты могут потребовать больших капитальных вложений. Сохранение средств внутри контура компании обеспечит сохранение финансовой устойчивости «Газпрома», указывает руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. При этом в конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов также заявлял, что ведомство не закладывало в бюджет 2025 года дивиденды от «Газпрома».

Вместе с тем, по мнению экспертов, негативная реакция рынка на решение совета директоров будет непродолжительной. Они не исключают, что компания может произвести выплаты дивидендов за полугодие, хотя такой сценарий выглядит маловероятным. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман объясняет, что «в 2022 году выплаты за полугодие были возможны из-за аномально высоких цен на газ, чего не наблюдается в текущем году».

Андрей Ковалёв