Главные новости за 22 мая. Кавказ

По результатам торгов имущества ООО «СХП Юг роскошной промышленности» в Ставропольском крае определились победители по нескольким лотам. ЗАО «Аматер» приобрело лот №4 за 10,5 млн руб., начальная цена составляла 10,3 млн руб.

Учеников и сотрудников школы №6 в Буденновске Ставропольского края эвакуировали после сообщения о минировании учебного заведения.

Инвестиции в регионы Северного Кавказа могут достигнуть 10 триллионов рублей в ближайшие десять лет, если сохранится текущая динамика.

В многоквартирном доме на улице Тухачевского в Ставрополе после взрыва бытового газа уничтожены 2 квартиры, повреждено 40 жилых помещения и 66 автомобилей.

Власти Ставропольского края ввели карантин на животноводческой ферме в Благодарненском округе после выявления очага бруцеллеза.

Власти Северной Осетии возобновили работу над законом о государственных языках, который учтет ошибки предыдущих попыток и станет «живым документом», подлежащим дальнейшей корректировке.

Объем интернет-продаж в Ставропольском крае достиг 37,6 млрд руб. за первый квартал 2025 года, что больше на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.