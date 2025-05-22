В Северной Осетии возобновили работу над законом о государственных языках

Власти Северной Осетии возобновили работу над законом о государственных языках, который учтет ошибки предыдущих попыток и станет «живым документом», подлежащим дальнейшей корректировке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

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«Закон нужен — он задаст вектор, расставит ориентиры. Практика покажет, где он сработал как надо, а где придется докрутить, усилить»,— отметил Сергей Меняйло.

Спикеру парламента Таймуразу Тускаеву поручено организовать максимально широкое обсуждение законопроекта на этапе «нулевого чтения» с привлечением экспертов и представителей общественности. К разработке также подключится министерство по национальной политике и внешним связям.

По результатам мониторинга качества обучения в республике планируется пересмотреть школьные курсы по родному языку и создать новые учебники.

Николай Аксенов