Власти ввели карантин на ставропольской ферме из-за бруцеллеза

Власти Ставропольского края ввели карантин на животноводческой ферме в Благодарненском округе после выявления очага бруцеллеза. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инфицированная территория расположена в 5,5 км северо-западнее города Благодарного. В зоне карантина запрещено лечение заболевших животных, их транспортировка в места убоя, а также вывоз и использование молока.

Ограничения также затронули доение овец и коз, производство сыров и выпас здорового поголовья на участках, где ранее находились больные особи. Под запрет попали сбор, обработка и хранение спермы, яйцеклеток и эмбрионов, полученных в очаге инфекции.

На время действия карантина в районе не будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки, выставки и торги, а также выпас восприимчивых к инфекции животных.

Николай Аксенов