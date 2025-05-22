Bloomberg: Париж и Эр-Рияд хотят преобразовать «Хамас» в политическую структуру

Франция и Саудовская Аравия обсуждают предложение по разоружению палестинского «Хамаса» и созданию условий для его демобилизации, сообщил Bloomberg со ссылкой источники. Цель состоит в том, чтобы «Хамас» превратился в политическую структуру, которая сможет играть роль в будущем управлении Палестины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

По словам источников Bloomberg, если позволить «Хамасу» сохранить определенную степень политической власти, вероятность согласия боевиков сдать оружие выше. При этом Израиль все еще может быть против этой идеи, поскольку выступает за лишение «Хамаса» власти в секторе Газа.

На этой неделе Израиль приступил к новой сухопутной операции в секторе Газа, получившей название «Колесницы Гидеона». Ее цель — установить более жесткий оперативный контроль Армии обороны Израиля над палестинским анклавом и разрушить систему командования радикальной группировки «Хамас». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после завершения операции израильская армия будет контролировать все части сектора Газа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белый дом вывел Израиль из-под огня».

Лусине Баласян