Нетаньяху допустил прекращение огня в Газе ради освобождения заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна открыта к обсуждению прекращения огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. По данным израильских властей, в плену у палестинского «Хамаса» в живых остаются 20 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

«Если есть возможность вернуть заложников в ходе временного прекращения огня, мы будем готовы»,— сказал Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции (цитата по AFP). «Мы вернем всех»,— заявил он (цитата по The Times of Israel). По его словам, у Израиля есть план достижения своих военных целей. «Победить ''Хамас'', совершивший зверства 7 октября; вернуть всех наших заложников; и гарантировать, что Газа не будет представлять угрозы Израилю»,— перечислил израильский премьер задачи ЦАХАЛа.

При этом он отметил, что израильская армия по завершении военной операции «Колесницы Гидеона» будет контролировать все части сектора Газа. Для этого, по его словам, Израилю необходимо предупредить гуманитарный кризис в анклаве, чтобы сохранить там свободу действий.

На этой неделе Израиль приступил к новой сухопутной операции в секторе Газа, получившей название «Колесницы Гидеона». Ее цель — установить более жесткий оперативный контроль Армии обороны Израиля над палестинским анклавом и разрушить систему командования радикальной группировки «Хамас».

Подробнее — в материале «Ъ» «Белый дом вывел Израиль из-под огня».

Лусине Баласян