Путин позвонил главе района Курской области, пострадавшему при атаке БПЛА

Президент Владимир Путин позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, чтобы узнать о состоянии его здоровья и пожелать ему скорейшего выздоровления, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводят «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Утром 22 мая машину господина Волобуева атаковал беспилотник. Его госпитализировали с травмой руки и бедра.

Врио главы региона Александр Хинштейн указывал, что Николай Волобуев попал под обстрел уже в четвертый раз. «Совсем недавно Николай Викторович был контужен, когда развозил хлеб нашим жителям. Только после моего прямого указания поехал в Курскую областную больницу»,— написал господин Хинштейн.

Полина Мотызлевская