Компания «Т-Технологии» получила контроль над «Каталитик Пипл», владеющей долей 64% в банке «Точка». Первоначально «Т-Технологии» получили долю в «Каталитик Пипл» в рамках сделки по интеграции Росбанка, а во II квартале увеличили долю до контрольной. На базе «Каталитик Пипл» создано совместное предприятие «Т-Технологий» и «Интерроса»: контроль принадлежит «Т-Технологиям», 49,99% остаются у «Интерроса». В мае уставный капитал «Каталитик Пипл» был увеличен до 150 млрд руб. Средства будут направлены на развитие инновационных и высокотехнологичных инициатив. «Точка» остается независимы бизнесом и будет развивать совместные проекты с компаниями группы «Т-Технологии».

Google представила инструмент для распознавания ИИ-контента. Как пояснил глава Google DeepMind Пушмит Коли, SynthID Detector точно указывает, какие участки файла содержат ИИ-маркировку — например, конкретные фрагменты в аудио или области на изображении. Сейчас систему тестируют в ограниченном режиме.

Сервис Ozon fresh вместе с торговой сетью «Ашан» запустили продажу готовой еды. Блюда со сроком годности до пяти-семи дней будут выпускаться под кобрендом обеих компаний в среднем ценовом сегменте, пишут «Ведомости» со ссылкой на компании. Это первый такого рода опыт сотрудничества на российском рынке продуктового ритейла.