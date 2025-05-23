Владельцы ТРЦ «Алатырь» заявили, что корректируют состав арендаторов

Владельцы торгового центра «Алатырь» заявили, что сейчас занимаются корректировкой состава арендаторов, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе «СКМ Девелопмент» (в 2023 году компания «Пик XV», учрежденная АО «СКМ Девелопмент», выкупила ТРЦ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Планов по сносу ТЦ “Алатырь” и строительству на этом месте жилья нет. В планах “СКМ Девелопмент“ — развитие торгового центра. В настоящее время мы работаем над обновлением концепции “Алатыря"»,— прокомментировали в пресс-службе. По данным компании, сейчас идет масштабная работа по техническому совершенствованию торгового центра. Параллельно корректируется состав арендаторов, таким образом, чтобы все они были ориентированы на единую целевую аудиторию.

На этой неделе стало известно, что в ТРЦ закрывается кинотеатр «Синема Парк». Но в пресс-службе девелопера рассказали, что в рамках обновленной концепции зона кинотеатра также запланирована. «Подробности мы будем готовы рассказать позднее, когда окончательно будут проработаны все детали»,— добавил собеседник.

Напомним, ТРЦ «Алатырь» был построен в Екатеринбурге в 2009 году на углу улиц Московская и Малышева. В ноябре 2022 года ТРЦ «Алатырь» был выставлен на торги и в продали в 2023 году. На тот момент в торговом центре, площадью более 73,4 тыс. кв. м, располагаются более 40 магазинов и бутиков, кинотеатр, состоящий из девяти залов на 1,3 тыс. мест, батутный парк, фуд-корт, фитнесс-клуб с бассейном и спа-зоной.

Мария Игнатова