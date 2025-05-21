В Екатеринбурге закрывается кинотеатр «Синема Парк» в ТЦ «Алатырь»

«Синема Парк» закроет единственный в Екатеринбурге кинотеатр сети, расположенный в торговом центре «Алатырь», сообщили представители сети кинотеатров. Филиал завершает свою работу 8 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы благодарны вам за то, что вы делили с нами волшебство кино на протяжении всех этих лет! Не забудьте использовать накопленные бонусы до закрытия, чтобы они не потеряли свою силу»,— говорится в сообщении кинотеатра.

Причины закрытия кинотеатра не называются. После закрытия кинотеатра в ТЦ «Алатырь» сеть «Синема Парк» будет представлена в 28 городах России.