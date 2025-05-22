Оглашен приговор убийце-педофилу из Чапаевска

Вынесен приговор ранее судимому 36-летнему жителю Чапаевска Сергею Ващенко. Он признан виновным в изнасиловании и убийстве соседской двухлетней девочки (п. «в», «д» ч. 2; п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ). Решение было оглашено в четверг, 22 мая. Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

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«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Первые шесть лет осужденный проведет в тюрьме»,— говорится в публикации ведомств.

По версии суда и следствия, Сергей Ващенко совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения 11 августа 2024 года. Он увел оставшуюся без присмотра взрослых соседскую девочку с улицы в заброшенный дом поблизости, избил руками и металлическими предметами, а затем изнасиловал.

После этого подсудимый скрылся с места преступления, но его задержали. Ребенка без сознания доставили в реанимацию, где он скончался.

Экспертиза показала, что Сергей Ващенко вменяем. В суде он отрицал свою вину.

Георгий Портнов