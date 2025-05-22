Французский фермер нашел на участке 150 тонн золота

Французский фермер Мишель Дюпон обнаружил в воде около 150 тонн золота во время прогулки вдоль ручья на своем участке. Его находка оценивается в €4 млрд (примерно 360 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Я просто проводил плановую проверку своего участка. И тут я увидел странное сияние в земле. Когда я копнул немного глубже, я не мог поверить в то, что держу в руках»,— сказал фермер (цитата по Mirrror).

Власти Франции оперативно вмешались в ситуацию и изъяли у фермера найденное золото. По закону оно должно перейти в пользу государства. Если господин Дюпон захочет провести раскопки на своем участке, ему придется получить разрешение властей. По словам Мишеля Дюпона, из-за обнаруженного им золота резко увеличился спрос на земельные участки поблизости.

Екатерина Отрашкевич