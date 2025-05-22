Море чудес: в подводном царстве Tiffany & Co.

Американский ювелирный бренд представляет очередное издание Blue Book. Напомним, что изначально так назывался ежегодный каталог товаров Tiffany & Co., предназначенных для продажи по почте — впервые он был опубликован в 1845 году. Теперь же это название получила коллекция высокого ювелирного искусства, которую марка каждую весну торжественно презентует в Нью-Йорке.

Темой Blue Book 2025 креативный директор Натали Вердей выбрала, причем уже не в первый раз, морскую стихию и ее обитателей. Ну а главным источником вдохновения для нее по-прежнему является легендарный Жан Шлюмберже и его богатейшее наследие. Узнаваемые фигуративные фантазии великого дизайнера дополняются абстрактными мотивами, в которых угадываются природный узор на черепаховом панцире, изгиб волны или силуэт морской звезды.

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Собрание Sea of Wonder включает десять тематических сетов, из которых пока готовы шесть, а остальные подоспеют в течение года. Каждый из них отсылает к конкретной работе Шлюмберже 1950–1960-х из архивов ювелирного дома. Однако Вердей ни в коем случае не копирует исторический дизайн, но переосмысливает его в современном ключе, впрочем сохраняя узнаваемое сочетание платины и желтого золота.

Брошь в виде морской звезды 1956 года, первое из творений Шлюмберже для Tiffany, стала прообразом современного сета Starfish, и прежде всего кольца с шестикаратным рубином и броши с рубином и бриллиантами, которую можно превратить в подвеску. Трансформация из броши в подвеску и обратно также возможна для украшения Sea Turtle, версии архивной вещи из Blue Book 1961. Геометрический мотив фрагментов панциря черепахи из гравированного золота обыгрывается в кольцах и серьгах.

Сет Seahorse отсылает к известной фигуративной броши 1968 года в виде морского конька. Из неожиданного здесь использована комбинация ярко-голубых цирконов и сапфиров, контрастом к которым выступают лунные камни.

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Драгоценные морские ежи Urchin — пример сочетания натурализма и сюрреализма в изображении природы. Витой золотой шнур оплетает крупные желтые бриллианты, в том числе безупречный 12-каратный камень оттенка Fancy Intense Yellow. В некоторых предметах из сета использована эмаль пайонне — эту технику, известную с XIX века, применял в своих работах и Шлюмберже.

Гибкое артикулированное колье-воротник Wave — драгоценная волна из бриллиантов с каплями турмалинов-эльбаитов общим весом более 17 карат. Океаническая флора от ювелиров Tiffany расцветает сочными замбийскими изумрудами и бесцветными бриллиантами. В белоснежном кольце Ocean Flora ослепительно сверкает драгоценный камень высших характеристик: цвета D и чистоты IF, весом 16 карат.

Нина Спиридонова