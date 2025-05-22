Два сотрудника магазина пострадали при атаке FPV-дрона в Курской области

FPV-дрон ударил по магазину в селе Пушкарное Кореневского района Курской области. В результате пострадали двое сотрудников коммерческого объекта. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавшие находятся в Рыльской центральной райбольнице. 66-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, минно-взрывную травму лица, туловища, рук и ног. 31-летняя женщина получила множественные ранения предплечий, голеней, повреждение сухожилия на ноге. Для дальнейшего лечения их планируют перевести в Курскую областную больницу.

Также разрушения получили кровля, крыльцо, потолок и фасад магазина.

Накануне в результате ударов беспилотников пострадали двое пенсионеров в Курской области. Их доставили в медучреждения. Кроме того, ВСУ в четвертый раз атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева — чиновник был госпитализирован.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова