Украинские дроны ранили двух курских пенсионеров

Ранен 70-летний житель села Званое Глушковского района, которое атаковал украинский беспилотник. Пенсионер, получивший осколочные ранения лица, конечностей и живота находится в тяжелом состоянии — его планируется доставить в курскую областную больницу. Об этом в собственном Telegram-канале рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.

В селе Коренево украинский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате пострадал 65-летний житель. С ссадинами от осколков и рваными ранами головы он доставлен в больницу — его жизни ничего не угрожает.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь