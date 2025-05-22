Глава Беловского района Курской области снова пострадал из-за атаки БПЛА

Беспилотник ВСУ снова атаковал автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он успел покинуть машину, но получил травму бедра и руки. Находится в больнице. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Волобуев попал под атаку ВСУ в четвертый раз

Фото: правительство Курской области Николай Волобуев попал под атаку ВСУ в четвертый раз

Фото: правительство Курской области

По словам главы региона, это четвертый раз, когда господин Волобуев попадает под удар ВСУ. В конце марта он был контужен, когда развозил хлеб мирным жителям. После указания господина Хинштейна обратился в Курскую областную больницу.

«Считаю, что Николай Викторович достоин быть среди тех, кого мы представим к госнаградам по поручению президента — список уже готовим. Пока связаться с ним не могу, телефон отключен. Как только переговорю, обязательно сообщу, как он себя чувствует»,— добавил врио губернатора.

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Алина Морозова