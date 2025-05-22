В Ивановской области ограничили работу мобильного интернета в целях безопасности, сообщил глава региона Станислав Воскресенский. Губернатор заявил, что интернет вернут, когда «позволит обстановка». Господин Воскресенский отметил, что стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В регионе уже второй день продлевают режим опасности атаки БПЛА, о чем сообщали в правительстве Ивановской области. В оперативном штабе региона призывают жителей быть внимательными и следить за оповещениями о возможном налете беспилотников.

По всей России силы ПВО сбили 485 беспилотников за два дня: с 20:00 мск 20 мая до 8:00 мск 22 мая. Больше всего БПЛА уничтожено над Орловской областью — 135 штук. Над Курской областью был сбит 121 беспилотник, над столичным регионом — 63.