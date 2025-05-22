Силы ПВО за два дня сбили 485 беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны с 20:00 мск 20 мая до 08:00 мск 22 мая сбили 485 украинских беспилотников над российскими регионами России. Из них 63 дрона уничтожили над Московской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Больше всего украинских БПЛА сбито над Орловской областью — 135. Над Курской — 121, Брянской — 59, Белгородской — 26 БПЛА, Тульской — 20, Рязанской — 15, Калужской — 13, Воронежской — 7, Владимирской — 6, Липецкой — 4, Смоленской — 3, в Республике Крым и акватории Черного моря — 3, в Ростовской области — 2. Еще 8 беспилотников сбито на маршрутах пролета, говорится в сводке Минобороны.

В зоне СВО за сутки ПВО сбили три управляемые авиабомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено 317 украинских беспилотников.

Екатерина Отрашкевич