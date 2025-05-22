Задержан бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко

Правоохранительные органы задержали бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Об этом сообщил «Ъ-Кубань» источник, знакомый с ситуацией. До задержания в краевой администрации прошли обыски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Нестеренко

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Александр Нестеренко

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Речь идет о периоде работы господина Нестеренко в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Там он курировал строительную сферу региона до назначения на должность вице-губернатора региона в июле 2024 года.

21 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ему покинуть пост заместителя. Он написал, что строительная сфера за время работы господина Нестеренко «не показала результатов». На вчерашнем совещании по строительству социальных объектов выявили, что более половины из 149 объектов возводятся со значительным отставанием.

Екатерина Отрашкевич