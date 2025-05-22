Red Wings увеличит число рейсов из Екатеринбурга в Оренбург летом

Авиакомпания Red Wings с 1 июня увеличит частоту полетов из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в международный аэропорт Оренбург, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В расписание добавятся два дополнительных рейса по четвергам и воскресеньям. Таким образом, полеты по маршруту будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета составит около полутора часов.

Ранее сообщалось о планах Red Wings по расширению маршрутной сети из Екатеринбурга в летнем сезоне. Начиная со 2 июня, авиакомпания будет совершать прямые перелеты из Екатеринбурга в Мурманск и Ставрополь. Кроме того, с 4 июня Red Wings запустит самолеты на рейсы по маршруту Екатеринбург — Баку (Азербайджан).

Полина Щуцкая