Red Wings в июне запустит рейсы из Екатеринбурга в Ставрополь и Мурманск

Авиакомпания Red Wings, начиная со 2 июня, будет совершать прямые перелеты из Екатеринбурга в Мурманск и Ставрополь, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Полеты в Мурманск будут совершаться по понедельникам в 13:10 на самолете SSJ 100. В июле количество рейсов увеличат: дополнительный рейс будет назначен на четверг. Время в пути займет 3 часа 15 минут. Стоимость билетов — от 6,4 тыс. до 9 тыс. руб.

Самолет SSJ 100 в Ставрополь будет отправляться два раза в неделю: по понедельникам вылет запланирован на 14:00, по субботам — на 16:10. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Стоимость билета варьируется от 7,6 тыс. до 8,7 тыс. руб.

«Red Wings успешно развивает свой хаб в Екатеринбурге, откуда пассажирам доступны рейсы с удобной стыковкой. Багаж можно сразу зарегистрировать до конечного пункта, а инфраструктура аэропорта Кольцово отлично приспособлена для работы с трансферными пассажирами. Благодаря этому они могут совершать прямые удобные перелеты, минуя Москву»,— сообщил авиаперевозчик.

Напомним, Red Wings с 4 июня запустит самолеты, которые будут совершать рейсы по маршруту Екатеринбург — Баку (Азербайджан). Они будут выполняться дважды в неделю — в среду и в пятницу. Кроме того, летом из Кирова планируют запустить авиарейсы в Екатеринбург.

Ирина Пичурина