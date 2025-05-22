Путин вручил Лаврову орден Святого Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову высший государственный орден страны — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Глава российского внешнеполитического ведомства был награжден 21 марта, когда ему исполнилось 75 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире, как среди друзей, так, как у нас иногда говорят, и среди так называемых геополитических оппонентов»,— сказал Владимир Путин во время вручения госнаград в Кремле. «И в основе такого признания — его преданность России, готовность в любой обстановке твердо отстаивать ее интересы. Многолетняя, колоссальная по объему и сложности, напряженная работа на благо Отечества»,— добавил российский президент.

Согласно указу Владимира Путина, Сергея Лаврова, возглавляющего МИД РФ с 2004 года, наградили «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Лусине Баласян