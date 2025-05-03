Семья из Ростова-на-Дону госпитализирована после атаки дронов в Новороссийске

Приезжая семья из Ростова-на-Дону находится в больнице после ночной атаки беспилотников в Новороссийске. Эту информацию подтвердил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Удар по многоквартирному дому был нанесен около 05:40 мск. В результате атаки пострадали три квартиры и четыре человека. По словам мэра, посетившего городскую больницу №1, жительница Ростова-на-Дону находится в тяжелом состоянии, а мужчина и дети — в состоянии средней тяжести.

По информации Оперштаба Краснодарского края, обломки беспилотника повредили еще два дома. По второму адресу разбиты окна в двухэтажном здании и поцарапан автомобиль. Пострадавший получил травмы, помощь ему оказали на месте. В третьем доме повреждены три квартиры: одна жилая и две нежилые. Пострадавших нет.

Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав всех пострадавших. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны перехватили 170 украинских беспилотников. Из них 47 были сбиты над Краснодарским краем.

Алина Зорина