Пострадавшим при атаке БПЛА жителям Тулы пообещали выплатить компенсации

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел совещание после сегодняшней атаки БПЛА на регион. Он заявил, что пострадавшим жителям Тулы выплатят денежную компенсацию, ее сумма не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Многоквартирный дом на улице Металлургов, получивший повреждения от БПЛА, обследуют специалисты. Жильцы дома размещены в гостиницах, завтра планируется начать ремонтные работы. Правительство региона также окажет содействие в ремонте других поврежденных жилых домов, заверил господин Миляев.

Оперативные службы обезвредили часть БПЛА со взрывчатыми веществами, найденную возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник» на улице Кутузова. Проводится санитарная уборка территории и проезжей части, вскоре планируется открыть движение транспорта, сообщил губернатор в Telegram.

По данным Минобороны, за ночь над Тульской областью сбили 10 беспилотников. В Туле один из дронов врезался в крышу многоквартирного дома, пострадали два человека.