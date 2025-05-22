Мэр Воронежа: коллектор на Московском проспекте восстановят к понедельнику

Ремонт канализационного коллектора на Московском проспекте в Воронеже может завершиться к понедельнику, 26 мая. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сентябре 2022 года этом же канализационном коллекторе произошла масштабная коммунальная авария, которую устраняли несколько дней

Фото: мэрия Воронежа В сентябре 2022 года этом же канализационном коллекторе произошла масштабная коммунальная авария, которую устраняли несколько дней

Фото: мэрия Воронежа

Глава города пояснил, что около суток уйдет на восстановление обрушившегося сегодня ночью крепления котлована в месте работ. В ночь с пятницы на субботу специалисты «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») должны приступить к замене поврежденного участка трубопровода длиной порядка 10-12 м, в субботу — заделать стыки и засыпать коллектор, в воскресенье — восстановить дорожное покрытие. В понедельник власти рассчитывают снять ограничения на движение по Московскому проспекту.

«Ситуация, к сожалению, более сложная, чем изначально планировалось, поэтому восстановительные работы по времени удлиняются. Сложность с большой глубиной залегания коллектора. Коллектор железобетонный, тысячного диаметра, 1974-го года постройки»,— пояснил господин Петрин.

Изначально планировалось, что на устранение аварии уйдет порядка двух дней. О повреждении коллектора стало известно утром 20 мая. Ограничения водоснабжения и водоотведения не потребовалось.

Фотогалерея Как в Воронеже третий день устраняют аварию на коллекторе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рабочие и спецтехника у провала в асфальте на месте аварии на канализационном коллекторе у памятника Славы в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На месте аварии работает сразу несколько бригад Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Проезд перекрыт до окончания работ, но отключение воды не потребовалось Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков К вечеру 20 мая временный трубопровод был полностью смонтирован и началась перекачка стоков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После монтажа временного трубопровода по плану — разработка котлована и одновременно вывоз грунта, а затем замена аварийного участка трубопровода Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Утром 21 мая аварийная бригада приступила к земельным работам Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков По данным на утро 21 мая, с места аварии вывезено порядка 80 куб. м грунта Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж» Жителей города просят выбрать альтернативные пути проезда до окончания работ Фото: «РВК-Воронеж» Укрепление котлована Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж» Бригады повторно промывают трубопровод от попавшего песка и грунта во время обрушения Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж» Следующая фотография 1 / 10 Рабочие и спецтехника у провала в асфальте на месте аварии на канализационном коллекторе у памятника Славы в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На месте аварии работает сразу несколько бригад Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Проезд перекрыт до окончания работ, но отключение воды не потребовалось Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков К вечеру 20 мая временный трубопровод был полностью смонтирован и началась перекачка стоков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После монтажа временного трубопровода по плану — разработка котлована и одновременно вывоз грунта, а затем замена аварийного участка трубопровода Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Утром 21 мая аварийная бригада приступила к земельным работам Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков По данным на утро 21 мая, с места аварии вывезено порядка 80 куб. м грунта Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж» Жителей города просят выбрать альтернативные пути проезда до окончания работ Фото: «РВК-Воронеж» Укрепление котлована Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж» Бригады повторно промывают трубопровод от попавшего песка и грунта во время обрушения Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж» Смотреть

Алина Морозова