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Мэр Воронежа: коллектор на Московском проспекте восстановят к понедельнику

Ремонт канализационного коллектора на Московском проспекте в Воронеже может завершиться к понедельнику, 26 мая. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.

В сентябре 2022 года этом же канализационном коллекторе произошла масштабная коммунальная авария, которую устраняли несколько дней

В сентябре 2022 года этом же канализационном коллекторе произошла масштабная коммунальная авария, которую устраняли несколько дней

Фото: мэрия Воронежа

В сентябре 2022 года этом же канализационном коллекторе произошла масштабная коммунальная авария, которую устраняли несколько дней

Фото: мэрия Воронежа

Глава города пояснил, что около суток уйдет на восстановление обрушившегося сегодня ночью крепления котлована в месте работ. В ночь с пятницы на субботу специалисты «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») должны приступить к замене поврежденного участка трубопровода длиной порядка 10-12 м, в субботу — заделать стыки и засыпать коллектор, в воскресенье — восстановить дорожное покрытие. В понедельник власти рассчитывают снять ограничения на движение по Московскому проспекту.

«Ситуация, к сожалению, более сложная, чем изначально планировалось, поэтому восстановительные работы по времени удлиняются. Сложность с большой глубиной залегания коллектора. Коллектор железобетонный, тысячного диаметра, 1974-го года постройки»,— пояснил господин Петрин.

Изначально планировалось, что на устранение аварии уйдет порядка двух дней. О повреждении коллектора стало известно утром 20 мая. Ограничения водоснабжения и водоотведения не потребовалось.

Фотогалерея

Как в Воронеже третий день устраняют аварию на коллекторе

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Рабочие и спецтехника у провала в асфальте на месте аварии на канализационном коллекторе у памятника Славы в Воронеже

Рабочие и спецтехника у провала в асфальте на месте аварии на канализационном коллекторе у памятника Славы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На месте аварии работает сразу несколько бригад

На месте аварии работает сразу несколько бригад

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Проезд перекрыт до окончания работ, но отключение воды не потребовалось

Проезд перекрыт до окончания работ, но отключение воды не потребовалось

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К вечеру 20 мая временный трубопровод был полностью смонтирован и началась перекачка стоков

К вечеру 20 мая временный трубопровод был полностью смонтирован и началась перекачка стоков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После монтажа временного трубопровода по плану — разработка котлована и одновременно вывоз грунта, а затем замена аварийного участка трубопровода

После монтажа временного трубопровода по плану — разработка котлована и одновременно вывоз грунта, а затем замена аварийного участка трубопровода

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Утром 21 мая аварийная бригада приступила к земельным работам

Утром 21 мая аварийная бригада приступила к земельным работам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По данным на утро 21 мая, с места аварии вывезено порядка 80 куб. м грунта

По данным на утро 21 мая, с места аварии вывезено порядка 80 куб. м грунта

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Жителей города просят выбрать альтернативные пути проезда до окончания работ

Жителей города просят выбрать альтернативные пути проезда до окончания работ

Фото: «РВК-Воронеж»

Укрепление котлована

Укрепление котлована

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Бригады повторно промывают трубопровод от попавшего песка и грунта во время обрушения

Бригады повторно промывают трубопровод от попавшего песка и грунта во время обрушения

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

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Рабочие и спецтехника у провала в асфальте на месте аварии на канализационном коллекторе у памятника Славы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На месте аварии работает сразу несколько бригад

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Проезд перекрыт до окончания работ, но отключение воды не потребовалось

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К вечеру 20 мая временный трубопровод был полностью смонтирован и началась перекачка стоков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После монтажа временного трубопровода по плану — разработка котлована и одновременно вывоз грунта, а затем замена аварийного участка трубопровода

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Утром 21 мая аварийная бригада приступила к земельным работам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По данным на утро 21 мая, с места аварии вывезено порядка 80 куб. м грунта

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Жителей города просят выбрать альтернативные пути проезда до окончания работ

Фото: «РВК-Воронеж»

Укрепление котлована

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Бригады повторно промывают трубопровод от попавшего песка и грунта во время обрушения

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

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Алина Морозова

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