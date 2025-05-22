Участникам СВО из Прикамья продлили льготы по транспортному налогу

Депутаты законодательного собрания в двух чтениях приняли пакет налоговых льгот, предложенный губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В частности, для участников специальной военной операции (СВО) продлевают действие льготы по транспортному налогу, льготы вводятся для собственников больших спортивных объектов, корректируются льготы по налогу на имущество для концессионеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Так, для участников СВО и их супругов до конца 2025 года продлено действие льготы по освобождению от уплаты транспортного налога. Этим же законопроектом действие льготы расширили для участников СВО, которые заключили контракт с организациями, содействующими выполнению боевых задач ВС РФ. Независимо от даты заключения контракта они смогут воспользоваться льготой за период 2022–2025 годов.

Принятый законопроект предусматривает также налоговые льготы для собственников спортивных объектов площадью более 9 тыс. кв. м. По предложению губернатора их освободят от уплаты налога на имущество организации. При этом объект должен быть включен в реестр Министерства спорта РФ, а сумма налога направлена на обновление этого спортивного объекта или его материально-технической базы. Льгота будет действовать до 1 января 2030 года.

Проектом закона уточняется также действие других региональных налоговых льгот. Так, для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, ввели обязательное условие для получения льгот: их бизнес должен быть не только зарегистрирован, но и работать на территории Пермского края. Кроме того, одно из изменений касается начала применения налоговой льготы по налогу на имущество для концессионеров. Теперь, когда объект передается концессионеру для реконструкции, право на применение налоговой льготы возникает с даты передачи концессионеру объекта соглашения, но не ранее 1 января 2025 года. Прежде это право возникало после ввода реконструируемого объекта в эксплуатацию.