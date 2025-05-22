Распыливший баллончик в глухонемых петербуржец стал фигурантом уголовного дела

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после конфликта с применением газового баллончика в парадной дома 6 на Ивановской улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент случился в десятом часу вечера 18 мая. Местный житель в ходе конфликта с пятью глухонемыми люди в возрасте от 19 до 33 лет распылил содержимое баллончика в кабине лифта и скрылся.

Пятерых пострадавших доставили в отделение полиции, опросили через сурдопереводчика и отпустили. Позже они обратились в больницу с ожогами глаз, после оказания медицинской помощи было написано заявление. Под подозрением оказался 44-летний житель указанного дома, сейчас полиция продолжает устанавливать обстоятельства конфликта.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что инженер применил баллончик в ходе потасовки в вагоне петербургского метро. Пострадавший обратился в больницу, где у него зафиксировали ушибы.

Андрей Маркелов