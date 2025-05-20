Житель Невского района распылил содержимое баллончика в лицо пятерым глухонемым

Житель дома на Ивановской улице распылил баллончик в кабине лифта, где находились пятеро глухонемых, сообщает «Фонтанка». Инцидент случился вечером 18 мая, однако известно об этом стало только сегодня.

Конфликт случился после звонка 44-летнего нападавшего в полицию, он пожаловался на посторонних в парадной. А затем он якобы применил баллончик. Две девушки и молодой человек по итогу обратились за медицинской помощью с ожогами глаз.

Затем постраавших доставили в полицию, где они написали заявление. С правоохранителями глухонемые общались при помощи сурдопереводчика. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что бизнесмен получил химический ожог глаза после дорожного конфликта на улице Некрасова.

Андрей Маркелов