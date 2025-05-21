Инженер применил баллончик в ходе потасовки в вагоне петербургского метро

Около половины двенадцатого ночи 19 мая 28-летний петербуржец обратился в полицию с сообщением о том, что в вагоне метро на станции «Московские ворота» у него случился конфликт с неизвестным, который перерос в драку, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В качестве последнего аргумента оппонент молодого человека использовал газовый баллончик. Пострадавший обратился в травмпункт, где у него зафиксировали ушибы. Его отпустили на амбулаторное лечение.

В первом часу дня 20 мая полиция задержала подозреваемого у дома 10 по Прогонной улице. Им оказался 50-летний инженер коммунального предприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что житель дома на Ивановской улице распылил баллончик в кабине лифта, где находились пятеро глухонемых. Злоумышленника задержали.

Андрей Маркелов