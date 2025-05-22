Для перехватывающей парковки в левобережной части Ростова не нашли инвестора

В Ростов-на-Дону поиски инвестора для возведения временной парковки на левом берегу оказались безуспешными. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на в пресс-службу городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно предоставленной информации, для парковки определен земельный участок, общей площадью 3,7 га, примыкающий к ул. 1-я Луговая. Концепция предполагает создание круглосуточной автомобильной парковки, вместимостью 180 машиномест, с организованной схемой въезда и выезда. Проект планируется как инвестиционный. При определении инвестора его реализация завершится до конца 2025 г.

По словам представителей муниципального департамента автомобильных дорог, на заседании профильного комитета городской думы летом 2024 г., с областными властями рассматривались варианты реализации проекта как за счет бюджетных средств, так и за счет инвестора. В этом случае предполагается заключение индивидуального инвестиционного договора с городом. Городские власти не исключали также признания проекта крупным и предоставления под него земли без проведения конкурса.

Проект строительства парковки для большегрузов на левом берегу Дона обсуждается с 2015 г. Свою актуальность проект подтвердил после запуска ростовского грузового каркаса.

Валентина Любашенко