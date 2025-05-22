Тела четырех человек обнаружили в УАЗе в Нижегородской области

В Выксе Нижегородской области обнаружены тела четверых мужчин, скончавшихся в салоне автомобиля УАЗ. На телах погибших отсутствовали видимые признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщило региональное отделение Следственного комитета РФ (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет России по Нижегородской области Фото: Следственный комитет России по Нижегородской области

На видео, опубликованном в Telegram-канале СКР, показана эвакуация автомобиля из затопленной низины. На момент обнаружения внедорожник был погружен в воду до уровня колес — машина остановилась на спуске в болоте или в разлившейся реке. Стекла автомобиля были подняты.

Возраст погибших мужчин не приводится. Причины их смерти выяснят в ходе судебно-медицинских экспертиз. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.

Екатерина Отрашкевич