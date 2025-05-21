Две концессионные школы в Новосибирске достроят за 4 млрд рублей

На завершение строительства двух концессионных школ в Новосибирске направят 4 млрд руб. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок. Согласно документации, начальная стоимость контракта на строительство и оснащение школы на 1100 мест по ул. Пролетарская в Октябрьском районе составляет в 2,11 млрд руб. Заказчиком работ является ООО «Школа на Пролетарской».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Второй конкурс проводит ООО «Школа в Ленинском районе», цена контракта по строительству школы на 825 мест по ул. Большая составляет 1,88 млрд руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 июня, итоги будут подведены 9 июня. Размер обеспечения заявки составляет 5% начальной максимальной цены договора. В качестве источника финансирования указаны собственные и привлеченные средства финансовых организаций.

Строительно-монтажные работы по строительству школ и полное оснащение должны быть завершены в течение года с даты подписания акта приема-передачи строительной площадки.

Обе школы в 2021 году по договору концессии обязалась построить ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”» (входит в ГК «Просвещение»). Изначально срок сдачи объектов был намечен на декабрь 2022 года, однако он неоднократно сдвигался.

В конце 2024 года прокуратура Новосибирской области подала иск в арбитражный суд Новосибирской области к ООО «Школа в Ленинском районе», а также к ООО «Школа на Пролетарской» с требованием признать концессионное соглашение недействительным, применить последствия недействительности сделки. Однако позже надзорный орган отказался от требований к концессионерам. Тогда же стало известно, что ООО «Школа в Ленинском районе» и ООО «Школа на Пролетарской» перешли под контроль областного правительства. Стопроцентную долю в уставном капитале компаний выкупило ООО «Новая школа», учредителями которой являются «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (95%) и АО «Корпорация развития Новосибирской области».

В мае 2025 года региональный минстрой принял решение о демонтаже концессионных школ, строительная готовность которых варьируется от 14% до 22%. По словам замгубернатора Романа Теленчинова, они находятся в аварийном состоянии.

Лолита Белова