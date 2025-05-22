В Брянской области при ударе БПЛА погиб мирный житель

Село Каменский Хутор в Брянской области подверглось атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, один мирный житель села погиб, еще один мужчина ранен.

ЧП случилось в Климовском районе. Пострадавший госпитализирован, ему оказана вся медицинская помощь, уточнил господин Богомаз в Telegram. Он заверил, что «вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана».

Накануне над Брянской областью сбили пять БПЛА. Ночью 22 мая над территорией региона уничтожили еще один дрон, сообщало Минобороны.