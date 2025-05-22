Мобильный интернет блокируют в Орловской области из-за беспилотников

В Орловской области действуют ограничения в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи на фоне атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Решение непростое, но необходимое»,— заявил губернатор в своем Telegram-канале и попросил «отнестись с пониманием».

По словам господина Клычкова, за эту ночь силами ПВО над территорией области уничтожено более 20 беспилотников. Глава региона обещает, что доступ к интернету будет полностью восстановлен, как только позволит оперативная обстановка.