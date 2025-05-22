В ЯНАО снизилось число заключенных браков среди молодежи на 15,4%

Количество заключенных браков среди жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до 35 лет снизилось с 2 507 в 2023 году до 2 121 в 2024 году, сообщил на заседании окружного заксобрания директор департамента молодежной политики региона Наиль Хайруллин. «К позитивным аспектам относится то, что 69,7% от всех 3040 заключенных браков в округе — это молодые семьи до 35 лет»,— пояснил он.

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Господин Хайруллин подчеркнул, что окружные власти «больше всего тревожит статистика по разводам». «Число разводов в молодых семьях составило 1293, это практически половина от общего числа разводов, которые случаются в ЯНАО — 2 740»,— сказал он, добавив, что число рождений в молодых семьях снизилось на 36,3% по сравнению с показателем 2023 года.

Ранее, 19 марта, в ходе ежегодного доклада о положении дел на Ямале губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что регион по итогам 2024 года занял третье место по рождаемости среди российских субъектов, опередив Дагестан и Ингушетию. В том же месяце рост коэффициента рождаемости в регионе на встрече с главой ЯНАО оценил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Василий Алексеев