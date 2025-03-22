Кириенко отметил темпы рождаемости в ЯНАО на встрече с Артюховым

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко оценил рост коэффициента рождаемости в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на встрече с губернатором региона Дмитрием Артюховым, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Ямал — прекрасный пример гармоничного сочетания современного развития, инвестиций, высоких технологий, уникальных предприятий мирового уровня и сохранения традиций коренных народов Севера. Нет никаких противоречий, крайностей», — сказал господин Кириенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полпред президента в УрФО Артем Жога, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО Следующая фотография 1 / 2 Полпред президента в УрФО Артем Жога, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО

Он добавил, что в ЯНАО прибыли участники президентской программы «Время героев» для знакомства с практиками региона в государственном управлении, социальной и промышленной сфере. «Президент поставил задачу помимо программы обучения, дать возможность героям СВО побывать в местах гордости нашей страны. Поэтому у них в программе посещение космодрома Восточный, и атомные ледоколы, ну и, конечно, Ямал»,— пояснил Сергей Кириенко.

Ранее, 19 марта, в ходе ежегодного доклада о положении дел в ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что регион по итогам 2024 года занял третье место по рождаемости среди российских субъектов. «Еще недавно это было сложно представить, но сегодня мы обошли Дагестан и Ингушетию»,— сказал он, добавив, что ожидаемая продолжительность жизни в округе превышает 75 лет, а коэффициент смертности в 2,5 раза меньше среднего показателя по России.

Подробнее об отчете Дмитрия Артюхова о работе правительства Ямала за 2024 год — в материале «Ъ-Урал» «"Мы обошли Дагестан и Ингушетию"».

Василий Алексеев