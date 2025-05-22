На станции Нефтяная в Саратовской области сошли с рельсов семь грузовых вагонов. Никто не пострадал, сообщила Приволжская железная дорога.

Для устранения последствий схода привлечены два восстановительных поезда. В РЖД подчеркнули, что ЧП не повлияло на движение пассажирских поездов. Что послужило причиной схода вагонов, пока не установлено, на месте работает комиссия.

В марте в Саратовской области сошли с рельсов два вагона грузового поезда на станции Татищево. Сумма причиненного собственникам вагонов ущерба оценивалась более чем в 2 млн руб. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).