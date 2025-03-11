Следователи выясняют обстоятельства схода вагонов в Саратовской области

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к доследственной проверке по факту схода вагонов (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, два порожних вагона грузового поезда сошли с железнодорожного полотна утром накануне, в понедельник. Произошло это на подъездном пути необщего пользования станции Татищево в Саратовской области.

Вагоны не опрокинулись, никто не пострадал. Специалисты оценивают причиненный ущерб. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов