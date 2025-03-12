Реконструировать ЕКАД планируется по концессионному соглашению

Правительство Свердловской области объявило конкурс на реконструкцию ЕКАД в Екатеринбурге, по итогам которого будет заключено концессионное соглашение, следует из данных на портале «ГИС Торги». Заявки принимаются до 21 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заключить концессию предложила «Уральская специальная проектная компания» (УСПК), стоимость реконструкции по ее проекту составит около 137 млрд руб., строительных работ — 121 млрд руб., а инвестировать компания может 54,2 млрд руб. Работы будут проводиться в восемь этапов: планируется расширить дорогу на ЕКАД до шести полос с максимальной скоростью транспорта 110-130 км/ч, обновить около 20 развязок и несколько мостов.

По данным «Контур.Фокус», ООО «УСПК» было образовано 30 января 2024 и зарегистрировано в Екатеринбурге. Его гендиректором является Светлана Легкая, учредителем — Сергей Мазуркевич. Он также владеет «Уральским горнопромышленным холдингом» и является председателем комитета по транспорту и транспортной инфраструктуре Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Напомним, к началу года госэкспертиза утвердила проект реконструкции восточного участка ЕКАД. В 2025 году строители начнут расширять северный полукольцо ЕКАД, соединяющее дублер Сибирского тракта с Режевским трактом.

Ирина Пичурина